İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TESKİ Genel Müdürü İçöz, Şarköy'de incelemelerde bulundu

TESKİ Genel Müdürü Dr.

İbrahim İçöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte Şarköy içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.


Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ı makamında ziyaret etti. Başkan Var'ı tebrik eden Genel Müdür İçöz yeni dönemdeki görevinde kendisine başarılar diledi.


Daha sonra Şarköy ilçesinde denetimlerde bulunan İçöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte Şarköy içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak, tesisin işleyişi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


İbrahim İçöz, TESKİ Şarköy İlçe Şube Müdürü Özlem Ertekin'i de ziyaret ederek, ilçe yatırımları hakkında görüştü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.