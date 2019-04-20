TESKİ Genel Müdürü İçöz, Şarköy'de incelemelerde bulundu

İbrahim İçöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte Şarköy içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var'ı makamında ziyaret etti. Başkan Var'ı tebrik eden Genel Müdür İçöz yeni dönemdeki görevinde kendisine başarılar diledi.

Daha sonra Şarköy ilçesinde denetimlerde bulunan İçöz, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile birlikte Şarköy içme suyu arıtma tesisinde incelemelerde bulunarak, tesisin işleyişi hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

İbrahim İçöz, TESKİ Şarköy İlçe Şube Müdürü Özlem Ertekin'i de ziyaret ederek, ilçe yatırımları hakkında görüştü.