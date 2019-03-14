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TESKİ Genel Müdürü İçöz Tıp Bayramı'nı kutladı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr.

İbrahim İçöz, kurum bünyesinde görev yapan sağlık çalışanlarının “14 Mart Tıp Bayramı”nı kutladı.


Tıp Bayramı dolayısıyla TESKİ Genel Müdürlüğünde görevli sağlık çalışanlarını ziyaret eden Genel Müdür İçöz, tek tek personelinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak kendilerine çiçek takdim etti. Sağlıklı bir yaşamın insanoğlunun en temel hakkı olduğunu ifade eden İçöz, "Sağlıklı bir yaşam sunmayı ilke edinerek gece gündüz demeden, her yerde ve her koşulda hayatlarını insan sağlığına adamış olan sağlık çalışanlarımız, bu zor görevi yerine getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, kendilerini hayat kurtarmaya adamış, büyük bir fedakarlıkla çalışan, kutsal ve onurlu bir mesleği yerine getiren başta TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutluyorum" dedi.


Sağlık personellerine çiçek takdim ederek anlamlı günlerini kutlayan Genel Müdür İçöz, son olarak toplu fotoğraf çekimi yaparak programını sonlandırdı.

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