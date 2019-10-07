TESKİ Halı Saha Futbol Turnuvası başladı

İbrahim İçöz'ün başlama vuruşuyla başladı.

Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen turnuvaya TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve personeller katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen turnuvanın başlama vuruşunu yapan TESKİ Genel Müdürü İçöz, “TESKİ ailesi olarak yoğun tempoda Tekirdağ halkı için 7/24 mesai kavramı olmaksızın çalışıyoruz. Bu tür etkinliklerle 11 ilçede görevli tüm personelimizi turnuva sayesinde buluşturarak hem motive edip kaynaşmalarını sağlıyoruz hem de dostluk çerçevesinde müsabakaları gerçekleştirerek stres atmalarını sağlıyoruz. Bugün oynanacak olan üç maçla futbol turnuvamızı başlatıyoruz. Bu vesileyle tüm sporcularımıza başarılar diliyorum ve tüm maçların dostluk çerçevesinde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Turnuvanın ilk gün gerçekleştirilen maçları “Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı-Çorlu İlçe Şube Müdürlüğü (12-3), Malkara İlçe Şube Müdürlüğü–Elektrik Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı (6-4), Hayrabolu İlçe Şube Müdürlüğü–Kapaklı İlçe Şube Müdürlüğü (6-11)” şeklinde sonuçlandı.