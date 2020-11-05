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TESKİ Müdürü İçöz, İller Bankası Genel Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya geldi

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESK) Genel Müdürü Dr.

İbrahim İçöz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya geldi.


TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, il genelinde devam eden ve planlanan yatırımların durumunu değerlendirmek için başkent Ankara'ya gitti. Genel Müdür İçöz, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyarette Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Zeki Özcan'la birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Genel Müdürlüğü yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmede Tekirdağ genelindeki yatırımların durumu ile ilgili karşılıklı durum değerlendirmesi yapıldı.

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