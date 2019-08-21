TESKİ ve özel hastane arasında protokol

TESKİ Genel Müdürlüğü ve Özel Tekirdağ Yaşam Hastanesi arasında gerçekleştirilen protokol, TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirildi. İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü personeli, sağlık hizmetlerinde belirtilen oranlarda indirim hakkına sahip olacak. İmza töreni, Hastane Başhekim Yardımcısı Mehmet Önder Önen, kurumsal pazarlama sorumlusu Ali Kucur ve TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı'nın katılımları ile TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'ün makamında gerçekleşti.

İmzaların atılmasının ardından Genel Müdür İçöz, yapılan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.