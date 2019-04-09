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TESKİ'de bilgilendirme toplantıları

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TESKİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlıkları tarafından düzenlenen brifing toplantılarına katıldı.



TESKİ Genel Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantılarında Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra TESKİ Genel Müdür Vekili Dr. İbrahim İçöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Fatih Ünsal, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ. Feyzi Ünal ve TESKİ daire başkanları yer aldı.



Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Halit Merduman ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı, daire başkanlıklarının yatırım ve faaliyetleri, hiyerarşik yapısı ve çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi. Daha sonra da konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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