İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESKİ'den Elazığ'a yardım eli

TESKİ Genel Müdürlüğü, Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bünyesindeki personeller tarafından getirilen yardım malzemelerini AFAD aracılığıyla Elazığ’a gönderdi.

TESKİ Genel Müdürlüğü, Elazığ'da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bünyesindeki personeller tarafından getirilen yardım malzemelerini AFAD aracılığıyla Elazığ'a gönderdi.


TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz yaptığı açıklamada, “Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Zarar gören vatandaşlarımızın da acısını hep birlikte paylaşıyoruz. Yardım elini uzatan ve destek olan TESKİ personellerine de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Toplanan malzemeler TESKİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki araçlar ve yetkili personeller ile birlikte Tekirdağ AFAD Bölgesel Lojistik Merkezi'ne teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.