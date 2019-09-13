TESKİ'den Kızılay'a tam destek

TESKİ çalışanları, kampanyaya destek vermek amacıyla, gün içinde işlerini aksatmadan belli aralıklarla Kızılay sağlık personellerinin yanına gelerek kan bağışında bulundu.

Kan bağışında bulunan TESKİ çalışanlarını ziyaret eden, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, kan bağışının önemine değinerek, “Kan vermek çok önemli bir görevdir. Kanın, sürekli bir ihtiyaç olduğunu asla unutmamak gerekir. Ne zaman kimin ihtiyacı olacağı belli olmuyor. Onun için bizler, muhtaç olmadan, ihtiyacı olanlara yardım etme konusundaki hassasiyetimizi devam ettirelim istiyoruz ve bu anlamda TESKİ olarak Kızılay aracılığıyla bugün burada TESKİ ailesi olarak katkı sağlıyoruz. Bu anlamda başta Kızılay Tekirdağ Şubesi Kan Merkezi Doktoru Metin Karadağ ve ekibine, daha sonrada bağışta bulunan ve destek veren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ” dedi.

Kızılay Kan Merkezi Doktoru Metin Karadağ da, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz başta olmak üzere, bağışta bulunan ve kendilerine destek olan tüm TESKİ çalışanlarına teşekkür etti.