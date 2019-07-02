İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TESKİ'den personellerine bir avantaj daha

TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Final Okulları arasında öğretim ücreti indirimi protokolü imzalandı.


TESKİ Genel Müdürlüğü ve Tekirdağ Final Okulları arasında gerçekleştirilen protokol, TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirildi. İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü personeli Tekirdağ Final Okullarına yaptıracağı öğrenci kayıtlarında yüzde 20 indirim hakkına sahip olacak.


İmza töreni Tekirdağ Final Okulları eğitim danışmanları Beyhan Akşit, Tülay Ören ve TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sezai Yazıcı'nın katılımları ile TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'ün makamında gerçekleşti.


Tekirdağ Final Okulları yetkilileri ve TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz arasında, imzaların atılmasının ardından Genel Müdür İçöz, yapılan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.