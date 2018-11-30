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TESKİ'den soğuğa karşı sayaç uyarısı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü sayaçların soğuğa karşı korunmasına yönelik vatandaşları uyardı.


Havaların soğumasının ardından TESKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Su sayaçlarınızı donmaya karşı koruyunuz. Soğuk hava dalgası ve düşük sıcaklık değerleri sebebiyle abonelerimize ait su sayaçlarında donma riskine karşı gerekli önlemlerin alınmasını önemle rica ederiz. Açık ve soğuk havaya maruz kalacak içme suyu boruları ve su sayaçları yalıtım malzemeleri ile kaplanarak donmaya karşı korunmalıdır" denildi.

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