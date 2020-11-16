TESKİ'nin çalışmaları sürüyor

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, "Hayrabolu ilçesi Soylu Mahallesi İçme Suyu Hattı Çalışması" işini yerinde inceledi. Mahalle Muhtarı Osman Seyrel, mahallesi adına yakın zamanda tamamlanacak olan hizmetten dolayı başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak olmak üzere, Genel Müdür Dr. İbrahim İçöz ve ekibine teşekkür etti.

Hayrabolu Tatarlı Mahallesine de giden Genel Müdür Dr. İbrahim İçöz ve ekibi, tamamlanan altyapı sonrasında devam eden üst yapı çalışmalarını denetledi. Mahalle Muhtarı Sefer Karataş, yapılan hizmetlerden dolayı Genel Müdür İçöz ve ekibine teşekkür etti.

Naip mahallesine 3 bin metrelik içme suyu hattı çalışması

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, yapımında sona yaklaşılan ve bölge için büyük önem arz eden "Süleymanpaşa ilçesi Naip Mahallesi 3 bin Metrelik İçme Suyu Hattı Çalışması" işini de yerinde inceledi. İçöz, çalışmaların son durumu hakkında ekibinden bilgi alarak, genel durum değerlendirmesi yaptı.

Dr. İçöz, Kapaklı ilçesi Erbay caddesinde bin 200 milimetre çapında betonerme boru ile yağmur suyu hattı ve iki koldan 300 milimetre çapında beton boru ile kanalizasyon hattı çalışmalarını da yerinde inceledi.