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TESKİ'nin yatırım çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa hizmet konusunda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Genel Müdür Yardımcısı Fatih Başaran, ilgili daire başkanı ve teknik ekibiyle birlikte, muhtelif bölgelerde devam eden Malkara kuyu çalışmalarını yerinde inceledi. Sahada denetimde bulunan Genel Müdür İçöz, çalışmaların son durumu hakkında genel durum değerlendirmesi yaptı.


Genel Müdür İçöz, Genel Müdür Yardımcısı Başaran ile birlikte, Saray İlçesi muhtelif bölgelerde devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Sahada denetimde bulunan Genel Müdür İçöz, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

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