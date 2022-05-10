TESKİ'ye 131 bin 516 lira ceza kesildi

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin alt birimi olan TESKİ'nin Marmara Denizi'ni kirlettiği gerekçesiyle 131 bin 516 ceza kesti.

‘Marmara Denizine pislik akıyor' haberini ihbar olarak kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, denizden numune alındı. Numunelerin analiz edilmesi sonucu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin alt birimi olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TESK) Marmara Denizi'ni kirlettiği tespit edilerek kuruma 131 bin 516 lira ceza kesildi.

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Alınan numunelerden esas numuneye ait analiz sonuçlarının, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği göre değerlendirilmesi neticesinde; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinin 150,9 mg/L (sınır değer: 100 mg/L), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) parametresinin 62,5 mg/L (sınır değer: 25 mg/L), Toplam Askıda Katı (TAKM) parametresinin 83 mg/L (sınır değer: 35 mg/L), Toplam Fosfor parametresinin 1,43 mg/L (sınır değer: 1 mg/L) ve Toplam Azot parametresinin 13,4 mg/L (sınır değer: 10 mg/L) olarak ölçüldüğü, bu haliyle sınır değerleri sağlamadığı görülmüştür. Ayrıca; şahit numune numuneye ait analiz sonuçlarının, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği göre değerlendirilmesi neticesinde; Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) parametresinin 140 mg/L (sınır değer: 100 mg/L), Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) parametresinin 60,8 mg/L (sınır değer: 25 mg/L), Toplam Askıda Katı (TAKM) parametresinin 74,5 mg/L (sınır değer: 35 mg/L), Toplam Fosfor parametresinin 1,35 mg/L (sınır değer: 1 mg/L) ve Toplam Azot parametresinin 12,8 mg/L (sınır değer: 10 mg/L) olarak ölçüldüğü, bu haliyle de sınır değerleri sağlamadığı görülmüştür. Bu itibarla, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (ı) bendinin 6. paragrafı çerçevesinde Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) sorumluluğunda bulunan yeraltı hattından (yağmur suyu kanalı) deşarj edilen atıksuların, yönetmeliklerde belirlenen standartlara aykırı olarak alıcı ortama verildiğinin tespit olunması üzerine TESKİ Genel Müdürlüğüne, 131 bin 516,00 (Yüz Otuz Bir Bin Beş Yüz On Altı) TL İdarî Para Cezası verilmiştir. Diğer taraftan, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınarak Tekirdağ Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilen ve Müdürlüğümüze iletilen numunelere ait Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen analiz sonuçları; Escherichia coli (analiz sonucu: 65.000 kob/100 mL sınır değer: 1.000 kob/100 mL) ve Enterokok/Fekal Streptococ (analiz sonucu: 16.000 kob/100 mL sınır değer: 370 kob/100 mL) olduğu ve söz konusu atıksuda fekal bir kirliliğin olduğu anlaşılmaktadır" denildi.