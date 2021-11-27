TFF 2. Lig: Ergene Velimeşe: 1 - Turgutluspor: 2

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Ergene Velimeşe evinde ağırladığı Turgutluspor'a 2-1 yenildi.
Stat: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Murat Türkoğlu, Akın Karabacak, Kenan Özcan
Ergene Velimeşe: Emre Güler, Emrah Taysı, İbrahim Fatih Dilek, Yakup Alkan, Gökay Iravul, Furkan Külekçi, Emre Can Atila (Oğuzhan Akgün dk. 73), Doğukan Efe, Savaş Polat, Burhan Arman (İsmail Düzgün dk. 81 ?), Muhammet Mahmut Emir
Turgutluspor: Ozan Can Oruç, Marvin, Özgür Özdemir, Erdoğan Kaya (Yiğit Utku Gök dk. 46), Nuri Emre Akşit, Hamit Kulya (Sarper Çağlar dk. 46), Serhat Kot (Hakan Turan dk. 70), Burak Osman Gençal (Emirhan Özyaşar dk. 85), Emre Keskin, Mutlu Aksu Doğan, Burak Çoban
Sarı Kartlar: Emre Atila, Yakup Alkan, Fatih Dilek, Furkan Külekçi, Mahmut Emir (Ergene Velimeşe), Nuri Emre Akşit (Turgutluspor)
Goller: Yakup Alkan (dk. 11) (Ergene Velimeşe), Burak Çoban (dk. 58), Özgür Özdemir (dk. 90+4) (Turgutluspor)