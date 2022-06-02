Ticaret Uzmanı Yalçındağ, STA ve TTA'ların önemini anlattı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Ticaret Uzmanı İpek Yalçındağ, TOBB Dış İlişkiler Uzmanı Özlem Özkan, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin ve ÇTSO üyeleri katıldı.

STA ve TTA'ların etkileri

STA ve TTA'nın etkilerinden, öneminden ve ülkemizin birlikte çalıştığı ülkelere değinen Ticaret Uzmanı Yalçındağ, “Tercihli Ticaret Anlaşması: Belirli ürünlerde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve menşe esasıyla ticaret demektir. Serbest Ticaret Anlaşması: Ticaretin önemli bölümüne konu üründe tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması ve menşe esasıyla ticarettir. STA'ların ekonomik ve ticari etkileri ise: üretim ve ihracat artışı, pazar-ürün çeşitlenmesi, yatırım ortamının iyileştirmesi, yatırım artışı, refah artışı ve ortak kurallarla ticaretin akışını kolaylaştırmasıdır. Tamamlayıcı etkiler arasında siyasi ilişkilerde istikrar, yeni iş birliği alanları, ticari ilişkilere hukuki çerçeve gibi önemli konular yer almaktadır” dedi.

“Güney Akdeniz ülkelerine 2021 yılında 24,4 milyar dolar tutarında ihracat”

Ülkemizin Güney Akdeniz ülkelerine yaptığı ihracat rakamını da paylaşan Yalçındağ, “Türkiye, Güney Akdeniz ülkelerine 2021 yılında 24,4 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin ihracatının yüzde 10,8' ine denk gelmektedir. Bölge ülkelerinin toplam dış ticaret hacmimizdeki payı ise yüzde 7,3'dir. Türkiye'nin Güney Akdeniz ülkelerinde 2,5 milyar dolar üzerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımı mevcut olup, bölgede yaklaşık 55 bin kişilik istihdam oluşmuştur. Türkiye'nin Güney Akdeniz ülkelerinde, büyük bölümü Libya ve Cezayir'de olmak üzere, 55 milyar dolar üzerinde kümülatif yurtdışı müteahhitlik iş hacmi bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.