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Ticari araçla tır çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi çevre yolunda ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi çevre yolunda ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.


Olay, Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi sapağında meydana geldi. Talip Ç. idaresindeki 59 NE 255 plakalı ticari araca G.K. yönetimindeki 42 EDL 73 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü Talip Ç.'ye ilk müdahale oy yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü sedyeye konularak ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine götürüldü. Kaza mahalline gelen Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri, yolun güvenliğini sağladı. Yangın ve patlama ihtimaline karşın itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekledi.


Araçlarda maddi hasar meydana gelirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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