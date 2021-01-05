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Ticari takside silah ve uyuşturucu hap çıktı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ticari takside havaya ateş açıldığı ihbarları üzerine bölgeye giden polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan taksiden silah ve uyuşturucu hap çıktı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ticari takside havaya ateş açıldığı ihbarları üzerine bölgeye giden polis ekipleri şüphe üzerine durdurulan taksiden silah ve uyuşturucu hap çıktı.


Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde ticari taksi içerisinden havaya ateş eden şahısların olduğu anonsu üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışma sonucu Aydoğdu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan 59 T 0142 plakalı araç içerisinde bulunan A.D.Y. ve İ.Y.'nin üzerlerinde ve araç içerisinde arama yapıldı. Yapılan incelemede 1 adet siyah renk silah, 20 adet fişek (7 adedi şarjöre basılı vaziyette) ve toplam 79 adet 300 mg ibareli uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Bunun üzerine şahıslar gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

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