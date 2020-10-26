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TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde TIR’a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kaza sonrası 1 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden E.Y. yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.B. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.


Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü E.Y. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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