TOBB'dan meclis üyelerine bilgilendirme semineri

Tekirdağ'ın Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclis Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Meclis Üyeleri Bilgilendirme Seminerine katıldı.

Çerkezköy TSO Meclis Üyelerinin katılım gösterdiği bilgilendirme seminerinde uzmanlar tarafından TOBB'un kurumsal yapısı, küresel gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki güncel durumlar, finansal yönetim, devlet destekli alacak sigortası, TOBB tahkimi ve arabuluculuk, etkili yönetim becerileri, iş hayatında iletişim konuları gibi farklı içeriklerde seminer verildi. Etkinliğin sonunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan ve Meclis Üyeleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Hisarcıklıoğlu, Çerkezköy TSO Heyetinin sorun ve çözüm önerilerini dinleyerek, bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

"Oldukça faydalı geçiyor"

Konu hakkında bir açıklama yapan Kozuva, “TOBB'un düzenlediği bu seminerlerin Meclis Üyelerimiz açısından oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Değerli uzmanların bizlerle bilgilerini paylaştığı, güncel gelişmelerden haberdar olup kendimizi yenilediğimiz bu tür etkinlikleri moral ve motivasyon açısından da önemsiyoruz” sözlerini kaydetti.