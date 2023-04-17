Togg'a yoğun ilgi havadan görüntülendi

Tekirdağ'da yaklaşık 10 bin kişinin iftar yaptığı alana getirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi odağı oldu. Yüzlerce vatandaşın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un İstanbul'dan Tekirdağ'a getirdiği Togg'a yoğun ilgisi dron ile havadan görüntülendi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Togg ile geldiği memleketi Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşların aracı yakından görmesi için Togg'u alana bırakan Şentop, Togg'u Tekirdağlıların da görmesini istediğini ifade ederek, “İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar geldik. Tekirdağ ilk defa Togg'u görüyor. Haberler oldu, fotoğraflar yayınlandı ama ben hemşerilerimizin de burada bir görmesini istedim erken dönemde. Çok büyük titizlikle hazırlanmış. Bugünün araçlarıyla mukayese edilecek bir araç değil, geleceğin otomobili olarak düşünülmüş bir araç. Türkiye markası olması tabii esas ayrıcalıklı kılan odur. Bununla gurur duyuyoruz, böyle bir araçla Türkiye'nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır. Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi. Hemşerilerimizin de bir görmesini istedim, ama yakın zamanda inşallah bütün Tekirdağ'da da kullanılacak” dedi.

Togg'a akın havadan görüntülendi

İftar programından sonra Türkiye'nin yerli otomobilini merak eden yüzlerce vatandaş, aracın başına akın etti. Aracın başına akın eden vatandaşlar Togg'un etrafını sarmalayıp bol bol fotoğraf çektirdi. Vatandaşların o anları ise dron ile havadan görüntülendi.