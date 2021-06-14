Toplanan çöplerle temiz çevre mesajı

Süleymanpaşa Belediyesi çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla ‘Süleymanpaşa evimiz, evimizi temiz tutalım' sloganıyla Haziran ayını temizlik ayı ilanı etti.

Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası sebebiyle çöp toplama etkinliği düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesi, bir hafta içerisinde bir kamyonu dolduracak çöp topladı. Çöp torbalarıyla ‘Temiz Süleymanpaşa' yazan Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre kirliliğine dikkat çekti.

Süleymanpaşa'nın en hakim noktalarından biri olan Ata Tepe'de her hafta çöp toplayan görevliler, bu noktada sadece bir haftada yüzlerce torba dolusu çöp topladı. Çöp torbalarıyla devasa büyüklükte ‘Temiz Süleymanpaşa' yazılarak çekilen fotoğraf karesi ise durumun vahametini gösterdi.

“Evimizi temiz tutmalıyız”

Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Ekiplerimiz geçen hafta yaptıkları temizlik sonrasında, bu Pazar günü bir temizlik daha gerçekleştirdiler. Bir haftada çıkan çöplerden yazı yazabiliyoruz. Süleymanpaşa bizim evimiz, evimizi temiz tutmamız gerekiyor. Şehrimizde 6000 çöp konteyneri var. Yüzlerce kamyonu dolduracak şekilde günlük 250 Ton çöp topluyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz özellikle pandemi döneminde yoğun mesai yaptı. Koronavirüs sebebiyle temaslı, hasta, kronik rahatsızlıkları olan personellerimiz olması sebebiyle yarı oranda eksik personel ile çalışarak çok ciddi uğraşlar verdik. Bugün şehrimizin en güzel noktası olan Ata Tepe'den mesaj vermek istedik. Her akşam buraya onlarca araba geliyor. Buraya bir haftada atılan çöpler ile yazı yazabilir hale geldik. Süleymanpaşa Belediyesi olarak Haziran ayını temizlik ayı ilan ederek, çevremizi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Herkes kendi evinin önünü süpürürse, bu şehir daha güzel olur. Temizlik elbette belediyenin işi, ancak günlük yüzlerce ton çöpün çıktığı bu şehirde şehrin temizliğini sağlamak; belediyemizin vefakar, cefakar emekçi personellerinin gücünün yeteceği bir şey değil. Bu noktada hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Temiz bir Süleymanpaşa için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız” dedi.