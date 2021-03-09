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Toplu tüketim yerleri denetleniyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kafe, restoran benzeri toplu tüketim yerlerinde denetimler yapılıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kafe, restoran benzeri toplu tüketim yerlerinde denetimler yapılıyor.


Korona virüsün artış gösterdiği bugünlerde vatandaşlara hizmet veren kafe, restoran benzeri alanlarda denetimler elden bırakılmıyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında hijyen kuralları da göz önünde bulundurularak birçok mekanda denetim gerçekleştirildi.


Süleymanpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce, İçişleri Bakanlığınca planlanmış olan Dinamik Denetim Modeli kapsamında Gıda denetim ekiplerince toplu tüketim yerleri tek tek denetlendi.

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