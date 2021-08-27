Tozdan kurtuldular zift belasına tutuldular

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Onerler Mahallesi'nde belediye tarafından yeni yapılan stabilize yolda ziftten mağdur olan vatandaşlar, yaya ve araçlarıyla evden çıkamaz hale geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Çorlu ilçesi Onerler Mahallesi'nde yaptığı yol çileye dönüştü. Yıllardır toz çilesi çektiklerini, geçen yıl yapılan yolun tekrar bozulduğunu belirten mahalle sakinleri, "Yeni yapılan yol değil zift eziyeti oldu. Yolun yapıldığını görünce tozdan, çamurdan kurtuluyoruz diye sevindik fakat daha beteriyle karşı karşıya kaldık. Yıllarca çektiğimiz toz sıkıntısından kurtulduk derken zift belasına tutulduk" diyerek tepki gösterdi.

Yollarının beton asfalt yapılmasını isteyen mahalle sakinleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin mahallelerine sahip çıkmasını istedi.