Trafik Haftası dolayısıyla Saray'da sürücüler bilgilendirildi

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, Trafik Haftası kapsamında ilçe merkezinde yaptıkları uygulamalarda, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan ve görevli olan araç sürücüleri ile beraberindeki yolcuları trafik kurallarını hatırlattı. Trafik Haftası kapsamında hazırlanan broşür ve afişlerin de sürücülere dağıtıldığı uygulamalarda, insan kaynaklı oluşan kazaların önlenmesi ve kamuoyunun bilinçlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgi verildi. Ekipler, araç sürücülerine “Trafikte Her Yıl Daha İyiye” mottosuyla çeşitli konularda bilgilendirmeler yaptı.

İlçe merkezinde çeşitli alanlara bilgilendirme afiş ve pankartları asan ekipler, öte yandan kontrol ve denetim noktalarında durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Covid-19 tedbirleri hatırlatılarak, vatandaşlardan maske, mesafe, hijyen kurallarına uymaları istenerek yaya önceliğine karşı bilgilendirdi.