Trafik Haftası'nda ‘Yaya Öncelikli Trafik' hatırlatması yapıldı

Tekirdağ'da, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Trafik Haftası münasebetiyle oluşturulan uygulama noktasında araç şoförlerine yaya önceliği ve trafik kurallarına dair uyarılarda bulundu.

İlçedeki trafik kazalarını en aza indirmek, trafik düzen ve güvenliğini sağlamak için gecesini gündüzüne katan trafik ekipleri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Trafik Haftası münasebetiyle Yıldızkent Kavşağı'nda uygulama noktası oluşturan ekipler, sürücüleri trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı' vurgusunun yapıldığı etkinlikte, durdurulan sürücülere konuyla ilgili bilgilendirici videolar izletilerek hatırlatmalarda bulunuldu.