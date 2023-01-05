Trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız toprağa verildi

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden genç kız, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine meydana gelen trafik kazasında dereye uçan araçtaki yolculardan İrem Çokbilir, memleketi Süleymanpaşa'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kaza, A.B. idaresindeki 34 FN 0651 plakalı aracın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi yakınlarında, Çerkezköy istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak Kumluca Deresi'ne yuvarlanmasıyla meydana gelmişti. Trafik kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki İrem Çokbilir'in cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morgundan alınarak Süleymanapaşa ilçesindeki Rüstempaşa Camii'ne getirildi. Genç kızın annesi Serap ve babası Murat Çokbilir, burada yakınlarının taziyeleri kabul etti. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilen İrem'in cenazesi, gözyaşları içerisinde ebediyete uğurlandı.