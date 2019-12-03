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Trafik levhasını parçaladı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çevre yolunda gerçekleşen maddi hasarlı kazada, trafik levhası paramparça oldu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çevre yolunda gerçekleşen maddi hasarlı kazada, trafik levhası paramparça oldu.


Olay, sabah saatlerinde Muratlı çevre yolunun Aşağısevindikli Mahallesi kavşağında meydana geldi.


İddiaya göre, Lüleburgaz'da faaliyet gösteren araç geri dönüşüm firmasına ait kurtarıcı, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik uyarı levhasına çarptı. Kazada levha kökünden çıkararak paramparça olurken, kurtarıcıda da büyük maddi hasar meydana geldi.


İhbar üzerine olay yerine gelen Bölge Trafik ekipleri ise, trafik uyarı levhasına verilen zarar için tutanak tuttu. Kazada şans eseri sürücü yaralanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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