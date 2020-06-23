Trafik polisinden maske teyakkuzu

Tekirdağ'da korona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilmesiyle birlikte trafik ekipleri, durdurdukları otomobil, minibüs ve otobüslerde maske denetimi yaptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde durdurulan araçlardaki sürücüler ve vatandaşların büyük oranda maske taktıkları gözlemlenirken, trafik ekipleri sürücüler ve yolculara bilgilendirmede bulundu. Maske takmayan ya da kuralına uygun takmayanlar ise, polisi görünce hemen maskesini düzelterek yoluna devam etti.

Muratlı İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilçede başlatılan maske takma zorunluluğu sürüyor. Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Birimi ekipleri, gece saatlerinde Saat Kulesi meydanında otomobil, minibüs ve otobüslere maske denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edildi.

Toplu taşımayı kullanan yolcuların neredeyse tamamının maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ettiği görüldü.

Öte yandan, yaklaşık 35 aracın kontrol edildiği denetimlerde 488 TL trafik cezası kesildi.