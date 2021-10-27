Trafik tartışmasında kan aktı: 1 ölü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde trafik meselesi yüzünden çıktığı kaydedilen tartışmada bir kişi silahla vurularak öldürüldü.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre bir arkadaşının kullandığı araçla sokak üzerindeki evinin önüne gelen Eyüp Mağdala (24) adlı genç, araçtan inmek istediği sırada sokak üzerinde seyreden ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir başka araçtan kendisine korna çalındı. Arkasındaki araçta bulunan ve korna çalan kişilere eliyle 1 dakika işareti yapan Eyüp Mağdala ile araç içerisinde bulunan Z.B., N.P. ve R.A. adlı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüphelilerden biri üzerinde taşıdığı tabancayı ateşleyerek Mağdala'yı yaraladı. Evine girmek üzere olan genç kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp Mağdala yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin peşine düşen polis ise 3 şahsı Muratlı ilçesinin Yukarı Sevindikli Mahallesi'nde saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı.

Polis ekipleri 24 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olan silahı ateşleyen şüphelinin tespit edilmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.