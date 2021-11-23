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Trafikte kural ihlaline geçit yok

Tekirdağ’da trafikte kural ihlali yapan sürücüler kameralardan kaçamıyor.

Tekirdağ'da trafikte kural ihlali yapan sürücüler kameralardan kaçamıyor.


Trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla “Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için” Tekirdağ'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ihlal tespiti yapılan sürücülere cezai işlem uygulanıyor. Temel amacı sürücülerde davranış değişikliği oluşturmak ve trafik güvenliğinin oluşmasını sağlamak olan KGYS denetimleri Tekirdağ'da aralıksız olarak devam ediyor. Gün boyu devam ettirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask kullanmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği gibi trafikte kural ihlali yapan sürücüler, kameralar marifetiyle tespit edilerek idari işlem uygulanıyor.

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