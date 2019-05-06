Trafo kablolarını çaldılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'ne su sağlayan 3 kuyudan 2'sine ait trafo iniş ve kuyu kabloları çalındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi'nde bulunan TESKİ'ye ait trafo iniş ve kuyu kabloları çalındı. Yaşanan hırsızlık olayının ardından mahallenin bazı bölümlerinde su kesintisi yaşandı. TESKİ ekipleri tesisleri tekrar aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürürken, elektrik bağlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden tüm abonelere su verilebileceği belirtildi.