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Traktör devrildi, sürücü kazayı yara almadan atlattı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaşlı adam kazadan yara almadan kurtuldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu yaşlı adam kazadan yara almadan kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi merasında yolda seyir halinde olan Tahir Borazan (76) yönetimindeki traktör, arazinin engebeli olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Traktör şoförü Tahir Borazan, kazayı yara almadan atlatırken, traktörde maddi hasar meydana geldi.

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