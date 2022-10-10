Traktör kasası ile tekerlek arasına sıkışan şahıs hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör kasası ile tekerlek arasına sıkışan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Yaylagöne Mahallesi baraj yolu üzeri Viran Kuyu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erdinç Özbilek (67) traktörü ile ceviz bahçesine gitti. Burada ceviz ve odun toplayan Özbilek, daha sonra traktör kasasını sökmek istediği sırada tekerlek ile kasa arasında sıkıştı. Yaşlı adam, olaydan bir gün sonra amcasının oğlu Gürcan Özbilek tarafından ceviz bahçesinde ölü olarak bulundu. Gürcan Özbilek'in haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Özbilek'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.