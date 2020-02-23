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Traktör römorkuna çarpan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, yol kenarındaki traktör römorkuna çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 59 HP 537 plakalı otomobil, Kozyörük Mahallesi'nden geçişi sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan traktör römorkuna çarptı.


Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü E.G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.


Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

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