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Traktör römorkunda tehlikeli taşımacılık

Bayram trafiği nedeniyle yoğunluğun had safhaya çıktığı karayollarında tehlikeli taşımacılık da dikkat çekiyor.


Yapılan tüm uyarılara, alınan tüm tedbirlere ve yaşanan tüm kazalara karşın tehlikeli taşımacılık devam ediyor.


Çorlu - Marmaraereğlisi yolunda objektiflere yansıyan görüntüler traktör römorklarında taşınan mevsimlik işçilerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.


Tarlaya çalışmaya giden kadın mevsimlik işçilerin tüm tehlikelere rağmen karayolunda traktör römorkunda taşınması yürekleri ağızlara getirdi.


Hiçbir tedbir alınmadan traktörün çektiği römorkta yolculuk eden kadınların görüntüsü yaşanan kazalardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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