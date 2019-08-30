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Traktöre yüklediği çalıların üzerinden düşüp yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde traktör römorkuna yüklediği çalıların üzerinden yere düşen eski muhtar ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde traktör römorkuna yüklediği çalıların üzerinden yere düşen eski muhtar ağır yaralandı.


Olay, Ballı Mahallesi Tilkidere mevkiinde meydana meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Ballı Mahallesi Muhtarı Harun Kır (65) traktör römorkuna yüklediği kurumuş ağaç dallarını istiflemek için çalıların üzerine çıktı. Rüzgar nedeniyle bir anda dengesini kaybeden Kır, yaklaşık 3 metre yüksekten toprak zemine düştü. Ağır yaralanan eski muhtar, yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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