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Traktörün arkasına bağlanan köpek metrelerce sürüklendi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına römorka bağlanan bir köpek metrelerce sürüklendi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktörün arkasına römorka bağlanan bir köpek metrelerce sürüklendi.


Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik Mahallesinde meydana geldi. Traktörün arkasındaki römorka bağlanan bir köpek, metrelerce sürüklendi. Sürüklenen köpek, arkadan seyir halinde olan bir araçtaki vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı.


Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Süleymanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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