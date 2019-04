Trakya hastaneleri sağlık turizmi için Yunanistan'da

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Trakya Bölgesi'ndeki özel ve devlet hastanelerinin katılım sağladığı Yunanistan'ın Selanik ve Gümülcine şehirlerinde tanıtım, ikili görüşme ve networking etkinlikleri düzenlendi.

Selanik'te düzenlenen ‘'Türkiye-Yunanistan Sağlık Alanında İşbirliği Networking'' etkinliğine Selanik Başkonsolusu Orhan Yalman Okan, Selanik Ticaret Ateşesi Mehmet Serkan Buralı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Orta Makedonya Bölge Başkan Yardımcısı Alexandros Thanos, Trakya Bölgesi'nden özel ve devlet hastanelerinin temsilcileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Etkinliğe katılan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, konuşmasında şunlara değindi:

"Trakya Kalkınma Ajansı olarak 2015 yılından bu yana başlattığımız sağlık turizmi çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Bu minvalde birçok etkinliğe ve organizasyona katıldık. Bunlardan birkaçını sayarsak sağlık turizmi fuarlarına katıldık, çalıştaylar düzenledik ve her zaman hastanelerimizle işbirliği içerisinde olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Gümülcine ve İskeçe'den gelen doktor heyetini Bölgemizde ağırladık. Heyet, Bölgemizdeki özel ve devlet hastanelerini ziyaret etti ve yerinde inceledi. Ziyaretler neticesinde aldığımız geri bildirimler de çok olumlu. Heyet, Türkiye'deki sağlık sisteminin son derece gelişmiş olduğunu ve hastanelerin her türlü ameliyatı yapılabilecek donanıma sahip olduğunu belirtti. Bu sebeple geldiklerinden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bugün dünyanın birçok ülkesinden Almanya'dan tutun ki Avustralya'ya kadar çok sayıda hasta tedavi olmak amacıyla sağlık turisti olarak Bölgemize geliyor. Özellikle obezite, estetik cerrahisi, tüp bebek ve kalp damar cerrahisi alanlarında yurt dışından çok sayıda hasta alıyoruz. Çünkü, hastanelerimiz her türlü ameliyatı yapabilecek donanıma sahip, doktorlarımızda alanlarında uzman ve başarılı kişiler. Tedavi amacıyla gelen hasta bir sonraki yıl gezip görmek amacıyla turist olarak ta geliyor. Türkiye-Yunanistan Sağlık Turizmi Networking oluşturma etkinliğinde sağlık turizmi çalışmalarımızı bir adım yukarı taşımak amacıyla bugün buradayız. Bölgemizde sağlık turizmi yetki belgesi almış veya yetki belgesi almak için başvuru yapmış özel ve devlet hastanelerimiz burada sağlık turizmi yapan ve yapmayı planlayan turizm acenteleri, aracı kuruluşlar, hayat sigortası satan sigorta şirketleri, özel hastane temsilcileri, bireysel doktorlar ve basın mensuplarının yanı sıra sağlık hizmeti almayı düşünen Selaniklilerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ben de buradan Yunanistan da sağlık turizmi yapan veya yapmak isteyen acenteleri, ilgili kurum ve kuruluşları Türkiye ile sağlık turizmi noktasında işbirliği içerisinde olmaya davet ediyorum. Bölgemizdeki hastanelere gönül rahatlığı ile güvenebilir, hasta gönderebilirsiniz. Sözlerimi sonlandırmadan evvel organizasyonun düzenlenmesinde destek olan başta Selanik ve Gümülcine başkonsolosluklarımız olmak üzere Turizm Bakanlığı Atina Turizm Ataşeliği ve TURSAB Trakya Temsilciliği'ne çok teşekkür ediyorum."

İki gün süren etkinlikler boyunca Bölgemizde sağlık turizmi yapan kamu ve özel hastanelerinin temsilcileri Yunanistan'ın İskeçe ve Gümülcine şehirlerinde sağlık turizmi yapmak isteyen acenta ve paydaş kuruluşlarla ikili görüşmeler ve anlaşmalar gerçekleştirdi.