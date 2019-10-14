Dünya Veteran Futbol Şampiyonası'nda boy gösteren Trakya Karması, Kuşadası'nda düzenlenen turnuvayı dünya şampiyonu unvanı ile tamamladı. Geçtiğimiz yıl kupayı finalde kaybeden Trakya temsilcisi, bu yıl hem kupayı hem de turnuvanın en centilmen takımı ödülünü aldı.

Bu yıl Kuşadası'nda Dünya Barış Kupası adıyla düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılan ve final müsabakasında karşılaştığı Yunanistan takımını 6 - 0 gibi farklı bir skorla yenmeyi başaran Trakya Karması, dünya şampiyonu oldu.

Geçtiğimiz yıl toplam 16 ulusal takımın katıldığı şampiyonaya bu sene farklı olarak Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kıbrıs, Bulgaristan ve Yunanistan da katıldı. Trakya Karması'nın elde ettiği bu başarılı sonuç oyuncuların illerinde de büyük bir coşkuyla kutlandı. Trakya Karması, şampiyonluk başarısının yanı sıra 'Dünya'nın En Centilmen Takımı' seçildi. Ayrıca şampiyona boyunca tüm oyuncuların maç performansı, müsabaka hırsı, kazanma azmi, fair-play ruhu ve centilmence yaklaşım kriterlerinin değerlendirilmesi neticesinde Tekirdağ Dostspor Başkanı ve oyuncusu da olan Trakya Veteranlar - Masterlar Federasyon Başkanı Zafer Soykırlı'ya, 'Dünya Şampiyonası Özel Onur Ödülü' verildi.

Yunanistan ile oynanan final müsabakası sonrası değerlendirmelerde bulunan Zafer Soykırlı, “Turnuvaya yapılacak olan yolculuk öncesi karmamıza katılacak olan oyuncularımızı çok ince eleyip, sık dokuduk. Amacımız hem yarışmacı, hem de güzide Trakya'mızın formasını taşıyabilecek olan oyuncuları karmamıza katmaktı. En nihayetinde 18 Kişilik kadromuzu oluşturduk. Dünya Şampiyonası açılış maçı Filistin Milli Takımı ile Trakya Karmamız arasında oldu. Bütün gece yol gitme ve yol yorgunu olma, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile ilk defa aynı takım içerisinde oynama ve rakibimiz Filistin'in de güce dayalı ve çok sert oyunu neticesinde ilk müsabakayı 1-0'lık skorla kaybettik” dedi.

"Bir sonraki gün oynayacağımız müsabakamıza çok iyi konsantre olduk ve bir önceki günkü oyunu da göz önüne alarak müsabaka kadromuzda revizyona gittik" diyen Soykırlı, “İyi konsantrasyon, kadro revizyonu ve uygun oyuncu değişiklikleri ile oyuna yaptığımız müdahaleler karşılığını verdi ve Bulgaristan 3 - 0 yendik. Bir sonraki sabah Kuzey Kıbrıs takımı ile kıran kırana bir mücadele yaptık ve sahadan 4 - 0'lık net bir skor ile galip ayrıldık. Bir sonraki müsabakamızdan da 3-0 galip ayrılınca dünya şampiyonasında final oynama hakkını elde ettik. Maç öncesinde kahraman Türk ordumuzun, Mehmetçiğimizin, askerimizin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda oldukları, ülkemizin bekası için vermiş oldukları mücadelenin değeri ve ebediyete intikal etmiş olan şehitlerimiz için Yunanistan maçını almamız gerektiğinin altını çizdik. Takımımız müsabakaya o kadar konsantre çıktı ki ilk 10 dakika içerisinde 2-0 öne geçtik. Kalan dakikalarda da mücadelemize devam ettik ve maçı 6 - 0 kazanarak dünya şampiyonu olduk” diye konuştu.