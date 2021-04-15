Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği yeni yönetimini belirledi

Çorlu'da yapılan organizasyona özel sektör ve kamudan hastane ve sağlık sektörü yöneticileri, sağlık turizmi yapan turizm acenteleri ile Trakya kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin katıldı. Olağan Genel Kurul Toplantısının başında divan başkanlığı belirlendi. Divan başkanlığına katılımcıların ortak uzlaşısı ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin seçildi. Geçici olarak Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Op. Dr. Ayhan Arslan'ın konuşmasıyla başlayan genel kurulda Derneğin faaliyet raporu okundu ve tahmini bütçe görüşüldü. Daha sonra Dernek organlarının asıl ve yedek üyeleri belirlendi. Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Dernek Başkanı Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Başkan Yardımcısı Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Dernek Sekreteri Trakya'da özel bir hastenenin Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Baran Yazgan, Dernek Saymanı özel bir hastanenin Uluslararası Hasta Koordinatörü Ebru Başak Türker ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak da özel bir hastanede Op. Dr. Ayhan Arslan.”

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği 1 Temmuz 2020'de kuruldu

2016 yılından bu yana Trakya'da sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalar yapan Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda bir araya gelen Trakya hastaneleri ve bu alanda faaliyet gösteren turizm firmaları, kamu desteklerinden yararlanmak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla dernekleştiler. Merkezi Çerkezköy olarak kurulan Derneğin üyeleri arasında özel hastane yöneticileri, kamu sağlık yöneticileri, turizm firmaları yer alıyor. Trakya Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Trakya Bölgesi Sağlık Turizmi Stratejik Eylem Planı'nda da yer alan Dernek, gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlerden biriydi. Dernek, Trakya Bölgesi'nde sağlık turizminin (medikal, termal ve üçüncü yaş turizmi) geliştirilmesi kapsamında, sağlık tesisi (özel hastane, kamu/üniversite hastanesi, klinik, muayenehane, ADSM vb.), turizm acentesi, tur operatörü, otel gibi kurum ve kuruluşların iş birliği içerisinde hareket etmesini ve rakip destinasyonlara karşı rekabet avantajı kazanmasını sağlamayı, sağlık turizmi alanında bölgenin sahip olduğu imkânları ve potansiyeli araştırma, inceleme ve geliştirmeyi, hedef pazarlara yönelik olarak yurtdışı ve yurtiçi tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmeyi, Bölgede sunulan sağlık hizmeti kalitesini arttırmayı amaçlıyor. Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, Trakya Kalkınma Ajansı güdümünde çalışmalar yürüterek, derneklerin yararlandığı avantajlardan (Örneğin proje başvurusu, Bakanlık desteklerine başvurma vb.) faydalanmak için faaliyetler gerçekleştiriyor.

Dernek kurulduğu 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren ilk olarak teşkilatlanma ile ilgili süreci tamamladı. Daha sonra ise Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği, Habitat Derneği ve Facebook İstasyon iş birliğinde dijital pazarlama eğitimi organize edildi. Aynı eğitimin 2'ncisi Mayıs ayı içerisinde yeniden düzenlenecek. Dernek ayrıca 21-22 Mayıs 2021 tarihinde Bosna Sağlık Turizmi Fuarı'na iştirak edecek.