Trakya ?anl?urfal?lar Derne?i a??ld?

Tekirda?'?n ?orlu il?esinde Trakya ?anl?urfal?lar Derne?inin a??l?? t?reni d?zenlendi.

A??l?? t?reninde, Tekirda? B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Albayrak'?n yan? s?ra ?orlu Belediye Ba?kan? Ahmet Sar?kurt, Ergene Belediye Ba?kan? Rasim Y?ksel, B?y?k?ehir Belediyesi Ba?kan Dan??man? Ne?at Erdo?an ve ?ok say?da ?anl?urfa ve il?elerinden ?ok say?da vatanda? yer ald?.

Yo?un kat?l?mla ger?ekle?en etkinlikte, kat?l?mc?lara ?anl?urfa k?lt?r?n?n ?nemli g?stergelerinden biri olan ?i? k?fte ikram edildi.

Sayg? duru?unda bulunulmas? ve ?stiklal Mar??'n?n okunmas? ile ba?layan programda bir konu?malar yap?ld?.

Programda konu?an Tekirda? B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Albayrak, ?A??l???n? ger?ekle?tirece?imiz Trakya ?anl?urfal?lar Derne?inin kentimize ve kentimizde ya?ayan t?m ?anl?urfal? karde?lerimize hay?rl? olmas?n? diliyorum? dedi.

Yap?lan a??l?? konu?malar?n?n ard?ndan ?anl?urfal?lar Derne?inin a??l???, protokol ?yeleri taraf?ndan kurdele kesilmesi ile son buldu.