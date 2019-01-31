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Trakya Tohum A.Ş. kuruluyor

Trakya Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlaması için Trakya Tohum A.

Trakya Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlaması için Trakya Tohum A.Ş.'nin kurulmasına karar verildi.



Trakya Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Namık Kemal Üniversitesi Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı, Öğretim Üyeleri ve Trakya Bölgesi'nde yer alan tohumculuk firmalarının temsilcileri ile Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı.


Toplantı kapsamında Trakya Tohumculuk AR-GE Merkezi Güdümlü Projesi, Trakya Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi, Namık Kemal Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi ile ilgili konular görüşüldü. NKÜ Teknopark, Trakya Bölgesi Ticaret Borsaları ve Tohumculuk Firmalarının işbirliği ile Trakya Tohum A.Ş.'nin 22 Şubat 2019 tarihinde kurulmasına karar verildi. Aynı zamanda Trakya Süt ve Süt Ürünleri AR-GE ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi konusunda yapılacak çalışmalar ele alınırken, Namık Kemal Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Kariyer Merkezi'nin yapacağı faaliyetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

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