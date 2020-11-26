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Trakya Tosbağasının yaşam alanları belirlendi

Türkiye’de sadece Trakya bölgesinde bulunan tosbağanın yaşam alanları için bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Türkiye'de sadece Trakya bölgesinde bulunan tosbağanın yaşam alanları için bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce Tür Koruma Eylem Planı kapsamında Trakya tosbağası (Testudo hermanni) bilgilendirme tabelaları yaşam alanlarına yerleştirildi. Testudinidae familyasından karada yaşayan tür olan kaplumbağa Avrupa kıtasında bulunuyor. Türkiye'de sadece Trakya bölgesinde bulunduğu için Trakya tosbağası diye bilinen tür için bölgede koruma çalışmaları devam ediyor.

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