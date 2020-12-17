Trakya Ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği çalışmalara başladı

Trakya ve Balkanlar'da tiyatrolar arası işbirliği sağlamak, sanatın birleştirici gücünü ve ortak dilini kullanarak insanlık tarihinin en eski sanatı olan tiyatronun güçlenmesine katkı sunmak amacıyla kurulan birlik, uzun bir aradan sonra ilk toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Salgın öncesi Trakya'yı ilçe ilçe dolaşan Trakya Bölgesi ve Balkanlar Tiyatrolar Birliği Kurucu Yönetimi, küresel salgının başlaması ile çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Tüm Trakya ve Balkan ülkeleri coğrafyasında faaliyet gösterecek olan birlik, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği toplantıda zor durumdaki tiyatrolar ve bölgede yapılabilecek etkinlikler ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca salgın sürecinde tiyatro seyircisine yönelik olarak yapılabilecek projeler de masaya yatırıldı. Uygulamaya konacak olan projelerin birliğe ait sosyal medya hesapları ve resmi sayfalardan duyurusunun yapılacağı öğrenildi.

Her ilden temsilci katıldı

Toplantıya, Kurucu Başkan Cem Kılınç'ın yanı sıra, Edirne'yi temsilen şu anda Kırgızistan'da tiyatro çalışmalarını sürdüren Erdoğan Eğmen, Tekirdağ temsilcileri Cem Bursalı ve İbrahim Emrah Ertetik, Çorlu temsilcisi Tayfun Tospacı, Gelibolu'dan Nüzhet Kılınç, Kırklareli temsilcisi Mert Urdal ve Lüleburgaz'dan Selçuk Gündüz katıldı.

Kurucu yönetim kurulunun çevrimiçi toplantılara devam edeceği, alınan kararlar doğrultusunda 2021 yılı çalışmalarının şekillendirileceği belirtildi.