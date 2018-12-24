Trakya Veteranlar lig arası toplandı

40 yaş üzeri oyuncular ve eski futbolculardan kurulu 28 takımdan oluşan Trakya Veteranlar Futbol Ligi Yönetimi ‘Sezon Arası Toplantısı' düzenlendi.

40 yaş üzeri oyuncular ve eski futbolculardan kurulu 28 takımdan oluşan Trakya Veteranlar Futbol Ligi Yönetimi ve Takım Temsilcileri, Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ilk yarının değerlendirmesinin de yapıldığı "Sezon Arası Toplantısını" gerçekleştirdi. Trakya Veteranlar Futbol Ligi bünyesindeki tüm takım temsilcilerinin katılım gösterdiği toplantı, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Moderatörlüğünü Trakya Veteranlar Futbol Ligi Başkan Yardımcısı Zafer Soykırlı'nın yaptığı toplantıda konuşan Başkan Fahrettin Dağdelen "Tüm takımlara güzel ve dostluk içerisinde bir sezon diliyorum" dedi.

Soykırlı: "Bu başarı çok anlamlı"

Trakya Veteranlar Karmasının Dünya Kupası'nda final oynama ve 'Dünyanın En Centilmen Takımı' seçilmesinin büyük bir başarı olduğunu belirten Trakya Veteranlar Futbol Ligi Başkan Yardımcısı Zafer Soykırlı, "Trakya'mız adına değeri hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir başarı kazandık. Bu başarı çok büyük ve çok anlamlı bir başarıdır. İlk defa katıldığımız böylesine büyük bir organizasyonda final oynamamız hem 28 Takımlı Trakya Veteran Ailemiz adına, hem de Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul illerimiz adına gurur duyulası bir başarıdır. Bu organizasyona yarışmacı bir takım ile katılmadığımız halde, bize olan güven, sırtımızdaki sorumluluk bilinci, haddimizi bilerek oynama ve inancımız sayesinde bu başarıyı elde ettik. İnşallah bir sonraki organizasyonda Trakya'mızın ‘Dünya Şampiyonu' olması için yönetimimiz bütün takımlarımızdan yarışmacı olan oyuncularımızı tespit edecek ve bu uğurda Trakya Milli Takımımızı oluşturacaktır" dedi.

Final maçları Çerkezköy'de

Sezon sonunda play-off müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan ve talip olan takımların talepleri doğrultusunda, müsabakaların oynanacağı sahaların tespit edildiği diğer gündem maddesi sonrasında, çeyrek final müsabakalarının Tekirdağ, Çorlu ve Ergene'de, yarı final müsabakalarının Edirne'de ve Final Müsabakasının da Çerkezköy'de yapılmasına karar verildi. Ligin ilk yarısında yaşanan olumlu ve olumsuz konuların konuşulduğu, bütün takım temsilcilerinin söz aldığı toplantıda, zaman zaman sinirler gerilse de, 40 yaşın üzerindeki olgunluk ve tecrübe ile bütün tarafların ortak müşterekte buluşmaları gençler adına olumlu bir örnek oluşturdu.

"Gençlere örnek olmak istiyoruz"

Federasyon Kurma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Zafer Soykırlı,"Şu anda yönetim bünyesindeki takımlarımız derneklerini kurdular, İzmir Bölgesindeki federasyondaki yetkililer ile iletişim halindeyiz. Federasyon kurma ile ilgili çalışmalarımızı başlattık, şu anda başvuru işlemimizi yaptık. Türkiye genelinde Ege Masterlar, Orta Anadolu Masterlar, Akdeniz Masterlar ve Güney Marmara Masterler Federasyonlarını kurdular. Bizler de Trakya Veteranlar Federasyonumuzu kurduğumuzda 5 federasyon birleşecek ve Türkiye Veteranlar/Masterlar Konfederasyonunuzu kuracak ve İnşallah Türkiye Futbol Federasyonumuzun çatısı altına gireceğiz. Amacımız 40 yaşın üzerinde de spor yapılabileceğini göstermek, sporun faydalarını olumlu bir örnek olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak, gençlerimize örnek olmak, sevgi-sevgi, birlik-beraberlik ile spor yapmaktır" diye konuştu.

Trakya Veteranlar Futbol Ligi Yönetim Kurulu toplantısında Başkan Fahrettin Dağdelen ve Başkan Yardımcısı Zafer Soykırlı'nın yanı sıra Edirne, Kırklareli ve ilçelerden çok sayıda yetkili katıldı.