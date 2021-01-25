Trakya'da 28 bin 894 kişi aşı oldu

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de toplamda 28 bin 894 kişi aşı oldu.

Geçtiğimiz haftalarda Çin'den gelen korona virüs aşıları ile ülke genelinde aşı çalışmaları başlatılmıştı. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanan aşı devamında yaşlı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 1 milyon 270 bin 164 kişi oldu.

Edirne'de 8 bin 933 kişi, Kırklareli'de 5 bin 857 kişi ve Tekirdağ'da ise 14 bin 104 kişi olmak üzere Trakya'da toplam 28 bin 894 kişiye aşı yapıldı.