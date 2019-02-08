Trakya'da 400 firma ile yerlileşme ve millileşme çalışmalarına destek

Trakya İleri Malzemeler Süper Alaşımlar ve Kompozit Çalıştayı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapıldı. Çalıştayda savunma, havacılık, uzay ve nükleer güç santrallerine yönelik yerlileşme ve millileşme çalışmalarına, Trakya bölgesinden yaklaşık 400 firma ile destek verilmeye çalışıldığı vurgulandı.

Teknik Üretim ve İhracatı Destekleme Derneği (TÜDEP), Havacılık Savunma Uzay ve Nükleer Güç Santralleri İhtisas Kümelenmesi (HASUN) tarafından, Trakya Kalkınma Ajansı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) desteğinde, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda Trakya İleri Malzemeler Süper Alaşımlar ve Kompozit Çalıştayı düzenlendi.

400 firma ile destek

Çalıştay'ın açılış konuşmasını yapan TÜDEP'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin, TÜDEP bünyesinde yer alan ihtisas kümelenmelerinden, HASUN Kümelenmesinin, savunma, havacılık uzay ve nükleer güç santrallerine yönelik yerlileşme ve millileşme çalışmalarına, Trakya Bölgesinden yaklaşık 400 firma ile destek vermeye çalıştıklarını ifade etti. Yetişgin, bu firmaların ilgili hedef sektörlere yönelik yaptıkları çalışmaların gelişim aşamasında olduğunu, ancak halihazırda da çalışmaların şimdiden sonuç vermeye başladığını, onlarca bölge firmasının, savunma ve havacılıkta, önemli projelerde üretici olarak tedarik yerlileşmesinde görev almaya başladığını söyledi. Savunma ve havacılıkta, ileri malzemeler, süper alaşımlar ve kompozitlerin, ana girdi hammadde olarak üretimin olmazsa olmazı olduğunu, HASUN Kümelenmesi olarak, ana çalışma konularından birini malzeme konusunun teşkil ettiğini belirten Yetişgin, Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle bu konuda bir güdümlü proje ve URGE projesini sonuçlandırmak üzere olduklarını kaydetti. Konunun Ar-Ge açısından muhatabı olarak TÜBİTAK MAM ile bir işbirliği protokolü imzalandığını, bu tür çalışmalarda TÜBİTAK MAM ile ilerleneceğini anlattı.

Bölgedeki faaliyetler destekleniyor

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Mahmut Şahin ise, Trakya bölgesinin kalkınması, savunma ve havacılıkta Trakya'da yerleşik sanayi işletmelerinin daha fazla pay alabilmesi için, TÜDEP HASUN'un, savunma ve havacılık ile ilgili yerlileşme ve millileşme çalışmalarını, bölgedeki faaliyetlerini desteklediklerini belirterek, ileri malzemeler konusunun, bunun önemli bir parçası olduğunu, çalıştayın da Trakya'da bulunan, hammadde, alaşım, ileri malzemeler, kompozit üreten firmalara önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. TÜDEP ile devam eden URGE ve Güdümlü Proje çalışmalarına değinen Mahmut Şahin, sanayicilere ve konuklara da katılım ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çalıştay'a, TÜBİTAK MAM adına katılan heyete başkanlık eden, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, TÜDEP ve Trakya Kalkınma Ajansı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile Trakya Bölgesi sanayicilerine, TÜBİTAK MAM imkan ve altyapısından yararlandırmak istediklerini, devam eden birçok projede de bölge sanayicileri ile işbirliği yapabileceklerini söyledi. Şahin, özellikle, süper alaşımlar, yüksek ısı ve korozyona dayanıklı kompozitler gibi savunma ve havacılık endüstrilerinin ana hammaddelerinin geliştirilmesinde ortak projeler yapılabileceğini belirtti.

Çalıştayda katılımcılara hitap eden NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ise, üniversite-sanayi işbirliği faaliyetleri kapsamında bu tür buluşmaları son derece önemsediklerini ifade ederek, Tekirdağ bölgesinde sanayi üretiminin katma değeri yüksek ve stratejik önem içeren savunma ve havacılık sanayiye yönelik ürünler geliştirmesinin, bunların tedarik süreçlerinde yer almasının, Namık Kemal Üniversitesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Şahin, görev süresi içinde, üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini ve kalitesini geliştirmeye katkı sağlayacak her türlü faaliyete büyük destek vereceklerini ifade etti.

500 milyon dolarlık bir alım

TAI ve THY Teknik'te havacılık ve savunma sanayiine yönelik yerlileştirme programlarını yürüten, sürece yeni ve yüksek nitelikli üretim yapabilen firmalar katmayı hedefleyen TAI ve THY Teknik Yerlileşme Başdanışmanı Halil Tokel ise ileri malzeme alaşımlar ve kompozit konusunun önemine değinerek, bu alanda yerli üretime yönelik yapılacak her türlü yatırımı desteklediklerini ifade etti. Bu çalışmaların, sanayicilerle bir buluşma platformu olarak büyük önem taşıdığını, özellikle havacılıkta malzeme yerlileştirme ihtiyacının son derece kritik olduğunu söyleyen Tokel, bu konuda sorumluluk ve görev alacak yeni ve çok firmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 2023'e kadar toplam 500 milyon dolarlık alım yapacaklarını belirten Tokel, bunun tamamının yurt içinde kalmasının mümkün olduğunu belirtti.

NKÜTEK Genel Müdürü ve Rektör Yardımcısı Prof Dr. Bülent Eker ve Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal da, konunun önemine ve Tekirdağ bölgesinin sanayi üretim altyapısına ilişkin katılımcılara detaylı bilgi verdi.

TÜBİTAK MAM adına, Dr. Özgür Duygul, TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsünün altyapısı ve çalışmaları hakkında, Dr. Deniz Sultan Aydın, alüminyum ve magnezyum içeren hassas alaşımlar hakkında, Dr. Mehmet Güneş ise kompozit teknolojileri ve üretimi hakkında katılımcılara sunum yaptr.

Programın son bölümünde ise, bölgede yer alan sanayi işletmelerini temsilen Kayalar Bakır'dan Cengiz Kaya, Hema'dan Ali Aktaş ve Altek Döküm'den Şafak Baş'ın katıldığı, Çorlu Mühendislik Fakültesinden Prof Dr. Özer Göktepe'nin modere ettiği panel düzenlendi. Panelde alaşım ve malzeme ile kompozit üretimi açısından, sanayide yaşanan, Ar-Ge, miktar ve ölçek, pazar darlığı ve ihracat sorunları gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Programın sonunda, Çalıştay programının akışı ile ilgili varılan sonuçları özetleyen TÜDEP Başkanı Murat Yetişgin, HASUN çerçevesinde, toplam 4 bölüm olarak planlanan, ileri malzemeler, hassas ve süper alaşımlar ve kompozit konularının taşıdığı öneme istinaden, çalıştay serisinin, daha detaya inilerek, konuların derinleştirileceğini ifade etti. En önemlisinin, sanayici ve ilgili sektörler yararına, kalıcı ve faydalı sonuçları uygulamada görmek olduğunu belirten Başkan Yetişgin, başta TÜBİTAK MAM ve Trakya Kalkınma Ajansı olmak üzere, katılan ve emek veren tüm taraflara teşekkür etti.

Çalıştaya, TÜDEP HASUN Kümelenmesi üyesi 110 sanayi işletmesinin yanı sıra, TÜDEP'in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yetişgin, TAI ve THY Teknik Yerlileşme Başdanışmanı Halil Tokel, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, TÜBİTAK MAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman H. Tecer ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.