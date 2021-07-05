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Trakya'da aşı başarısı: Birinci doz tamamlanmak üzere

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde yaklaşık 1 milyon 850 binlerde olan nüfusun 1 milyon 512 bini ilk doz aşıyı yaptırırken, 450 bin kişi her iki dozu yaptırmış oldu.

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde yaklaşık 1 milyon 850 binlerde olan nüfusun 1 milyon 512 bini ilk doz aşıyı yaptırırken, 450 bin kişi her iki dozu yaptırmış oldu.


Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli olmak üzere Trakya bölgesinde toplam nüfusu 1 milyon 850 binlerde olan bu 3 ilin büyük bir bölümü ilk doz aşıyı yaptırarak, aşıya duyarlılık konusunda büyük bir başarı gösterilmiş oldu.


Nüfusu yaklaşık 1 milyon 850 binlerde olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyon 512 bin kişi ilk doz aşıyı yaptırırken, 450 bin kişi her iki dozu yaptırmış oldu. Aşı konusunda Trakya bölgesi büyük bir duyarlılık gösteriyor.

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