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Trakya'da aşı olan kişi sayısı 119 bini geçti

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de toplamda 119 bin 70 kişi aşı oldu.

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de toplamda 119 bin 70 kişi aşı oldu.


Geçtiğimiz haftalarda Çin'den gelen korona virüs aşıları ile ülke genelinde aşı çalışmaları başlatılmıştı. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanan aşı devamında yaşlı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 4 milyon 8 bin 277 kişi oldu.


Edirne'de 35 bin 832 kişi, Kırklareli'de 27 bin 589 kişi ve Tekirdağ'da ise 55 bin 650 kişi olmak üzere Trakya'da toplam 119 bin 70 kişiye aşı yapıldı.

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