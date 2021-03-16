Trakya'da aşı sayısı yarım milyona yaklaşıyor

Sağlık Bakanlığı Günlük Aşı Tablosu verilerine göre, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'de toplamda 321 bin 652 kişi aşı oldu.

Geçtiğimiz aylarda Çin'den gelen korona virüs aşıları ile ülke genelinde aşı çalışmaları başlatılmıştı. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanan aşı devamında yaşlı vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Bugün itibari ile ülke genelinde aşı olan kişi sayısı 11 milyon 600 bin kişi oldu.

Bu veriler Edirne'de 94 bin 282 kişi, Kırklareli'de 75 bin 968 kişi ve Tekirdağ'da ise 151 bin 402 kişi olmak üzere Trakya'da toplam 321 bin 652 kişiye aşı yapıldı.